Özbekistan, 9 ayda yüzde 0,4 büyüdü

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da GSYH, bu yılın 9 ayında yüzde 0,4 artış kaydetti.



Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi, ülkenin büyüme rakamlarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, yılın ocak-eylül döneminde ülkede GSYH, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 artarak 41 milyar 72,2 milyon dolar oldu.

Yılın 9 aylık döneminde inşaat sektörü yüzde 8,6, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 3,4 büyürken, sanayi sektörü yüzde 2,7, hizmetler sektörü yüzde 1,3, taşımacılık ve lojistik sektörü ise yüzde 1,8 küçüldü.



Söz konusu dönemde GSYH'de tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 27,9, sanayinin payı yüzde 28,5, inşaat sektörünün payı yüzde 7,4 ve hizmetler sektörünün payı yüzde 36,2 oldu.



Özbekistan'da geçen yıl GSYH yüzde 5,5 artış kaydederken, enflasyon yüzde 15,2 olarak gerçekleşmişti.



