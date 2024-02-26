Özbek pilavı! Bulgur veya pirinç, pilavınız elmas gibi parlasın! Etkili bir yemek bonus tarif: tok tutuyor!

Yemeklerin damaklara hitap etmesi kadar göze hitap etmesi de önemlidir.

Mutfaktaki bazı ipucu bilgilerle tariflerinizi daha cazip hale getirebilirsiniz.

Örneğin pilav çeşitleri tecrübe isteyen yemeklerdir. Pirinç ve bulgur pilavının kıvamından tutun parlak görünmesine kadar birçok detaya dikkat etmek gerekir.

Pilavı yaparken en zorlu kısım tane tane ve parlak olmasını sağlamak. Bilinmesi gereken tüyolara hakim olduğunuzda ise hem tane tane hem de parlak pirinç pilavı yapabileceksiniz.

Bu bilgiyi öğrenenlerin pilavı elmas gibi parlıyor...

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Küp şeker atın

Pirinç veya bulgur pilavını tane tane yapmak için tek yapmanız gereken pişirim sırasında tencereye 1 adet küp şeker atmaktır.

Küp şeker sadece pilavı tane tane yapmayacak aynı zamanda parlak olmasını da sağlayacaktır.

Özbek Pilavı (Muhteşem Bir Lezzet) Tarifi İçin bilgiler.

İpek Yolu ülkelerinin neredeyse hepsinde pirinç, sebze, et ve baharat karışımı pilavlar çok meşhur. Ancak bu pilav daha çok Özbekistan’la ilişkilendiriliyor. Özbek pilavının yeri o yüzden bu coğrafyada ayrı. Ülkede haftada en az bir kez muhakkak tüketilen bu yemek, ülkenin ulusal yemeği konumunda. Aile kutlamalarının vazgeçilmez bir parçası olan Özbek pilavı doğumlarda, düğünlerde ve cenazelerde ve Hac'dan dönen insanları onurlandırmak için servis ediliyor.

İnanışa göre pilav ilk olarak, Orta Asya'daki seferleri sırasında ordusunu doyurmak için doyurucu bir yemek yapılmasını emreden Büyük İskender için ortaya çıkarıldı. Yemek tarihi konusuna hakim Özbek tur rehberi Nilüfer Nuriddinova, “Bunu kanıtlayacak tarihi kayıtlara sahip değiliz, ancak bildiğimiz şey, 9. ve 10. yüzyıllarda pilavın burada çok popüler hale geldiği" diyor ve şöyle devam ediyor:

"Pirinç bu bölgede bin yıldan fazla bir süredir temel bir gıda maddesi. Ekinleri hasat etmek ve hayvan yetiştirmek ağır fiziksel çalışma gerektiriyor. Dolayısıyla Özbek pilavı, büyük ölçüde tarımla uğraşan bir toplum için yüksek kalorili, besin açısından zengin ideal bir yemek."

Özbek pilavı kısa süre önce UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alındı. Bu da pilavın Özbek mutfağının geleneğinin ne denli önemli bir parçası haline geldiğinin kanıtı.

Özbek Pilavı (Muhteşem Bir Lezzet) Tarifi İçin Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet kuru soğan (piyazlık doğranmış)

5 adet orta boy havuç (rendelenmiş)

400 gram kuşbaşı kuzu eti

3 su bardağı pirinç

4. 5 – 5 su bardağı sıcak su

2 baş sarmısak

Tuz, kimyon, karabiber

Özbek Pilavı (Muhteşem Bir Lezzet) Tarifi Nasıl Yapılır?

Orta Asya davet sofralarını süsleyen Özbek Pilavı, iri parçalar halinde kesilen kuzu etinin lezzeti, havuç ve soğanın aroması yanı sıra tane tane dökülen pirinçi ile vitamini bol, doyumsuz bir yemektir.

Öncelikle pilav tenceresinde sıvı yağ ve tereyağı eritilir.

Piyazlık doğranan soğanlar eklenir ve karamelize oluncaya kadar kavrulur.

Kuşbaşı etleri tencereye eklenir suyunu çekene kadar kavrulur. Dilerseniz bu aşamada etleri öncesinden haşlayarak da yapabilirsiniz.

Etler suyunu çekip kavrulduktan sonra rendelenmiş havuçlar eklenir ve karıştırılır.

Havuçlar yumuşayınca pirinçler eklenir ve 3 dakika daha kavrulur.

Su, tuz, kimyon ve karabiber de eklendikten sonra karıştırılır.

2 baş sarımsak pilavın üstüne koyularak hafifçe bastırılır.

Tencerenin kapağı kapatılır ve kaynayıncaya kadar 5 dakika yüksek ateşte, 10 dk kısık ateşte pişirilir.

Ardından üzerine kağıt havlu konur ve 10-15 dakika dinlenmeye bırakılır, sonra servis edilir.

Ayranla birlikte nefis oluyor.

Not: Etler önceden haşlanır, kavrulursa zamandan tasarruf olur hem de daha lezzetli olur.