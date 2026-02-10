  • İSTANBUL
Tarihi hanlarda işgal sona erdi
IHA Giriş Tarihi:

Tarihi hanlarda işgal sona erdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Kozahan'da avludaki masa ve sandalyelerin kaldırılmasına ilişkin kararın detayları netleşmeye başladı

#1
Foto - Tarihi hanlarda işgal sona erdi

Alınan kararın; anıtlar, vakıflar ve belediye temsilcilerinden oluşan ortak bir kurul tarafından, AFAD ve yangın güvenliği kapsamında hazırlanan teknik bir rapora dayanılarak alındığı öğrenildi.

#2
Foto - Tarihi hanlarda işgal sona erdi

Edinilen bilgiye göre, söz konusu rapor doğrultusunda Kozahan avlusunun ilk aşamada tamamen boşaltılması, ardından AFAD ve ilgili uzman ekiplerin alanda incelemelerde bulunması planlandı.

#3
Foto - Tarihi hanlarda işgal sona erdi

Yapılacak değerlendirmelerde, yangın güvenliği, acil tahliye alanları ve muhtemel bir deprem durumunda alınması gereken tedbirlerin ele alınacağı belirtildi.

#4
Foto - Tarihi hanlarda işgal sona erdi

Bu kapsamda ekipler sabah saatlerinde çalışmalara başladı. Avlunun ön bölümünde bulunan masa ve sandalyeler kaldırılırken, uygulamanın aşamalı olarak gerçekleştirildiği gözlendi. Yetkililer, gün içinde arka bölümdeki alanların da tamamen boşaltılmasının planlandığını bildirdi.

#5
Foto - Tarihi hanlarda işgal sona erdi

Kararın, Kozahan'ın tarihi dokusunun korunması ve güvenlik risklerinin ortadan kaldırılması amacıyla alındığı ifade edilirken, masa ve sandalyelerin yeniden yerleştirilip yerleştirilmeyeceği konusunda ise şu an için net bir takvim bulunmadığı aktarıldı.

#6
Foto - Tarihi hanlarda işgal sona erdi

Sürecin, uzman raporları ve yapılacak teknik değerlendirmeler sonrasında şekilleneceği belirtildi.

#7
Foto - Tarihi hanlarda işgal sona erdi

Öte yandan düzenleme, esnaf ve ziyaretçiler arasında da dikkat çekti. Kozahan'a gelen çok sayıda vatandaşın, avlunun boşaltıldığını görerek alandan ayrıldığı gözlemlendi.

#8
Foto - Tarihi hanlarda işgal sona erdi

Özellikle yaşlı ve dinlenme ihtiyacı duyan ziyaretçilerin duruma tepki gösterdiği öğrenildi. Dün bazı siyasi parti temsilcileri ve mülki amirlerin de Kozahan'a gelerek alanda incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

#9
Foto - Tarihi hanlarda işgal sona erdi

Tarihi hanın oturma alanlarıyla birlikte anılan sosyal yapısının, yapılacak değerlendirmeler sonrasında nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

#10
Foto - Tarihi hanlarda işgal sona erdi

Kozahan'da başlatılan bu uygulamanın, teknik raporlar ve alınacak yeni kararlar doğrultusunda önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

