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Ozan Tufan takımdan ayrılırken Ersun Yanal'a söz verdi

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'a kiraladığı Ozan Tufan, teknik direktör Ersun Yanal ile görüştü. Tufan, Yanal'a "Buraya bomba gibi döneceğim" dedi.

08 Ocak 2019 Salı 18:28
Ozan Tufan takımdan ayrılırken Ersun Yanal'a söz verdi

Fenerbahçe'den ayrılmadan önce Ersun Yanal ile bir görüşme gerçekleştiren Ozan Tufan, tecrübeli teknik adama müthiş bir dönüş yapacağına dair söz verdi.

Sözcü'nün haberine göre; Alanyaspor'a sezon sonuna kadar kiralık gönderilen Ozan Tufan'a güvenini görüşmede dile getiren Fenerbahçe teknik patronu Ersun Yanal, "Çok genç yaşta çok iyi patlama yaptın. Burada maalesef uzun zamandır oynamıyorsun. Ne sebebini ne de başka bir şeyini soracağım. Ben senin Bursaspor'daki performansına hayrandım. Şimdi git Alanya'ya ve bana Bursaspor'daki Ozan gibi geri dön" dediği öğrenildi.

"Buraya bomba gibi döneceğim"

Ozan'ın da bu konuşmadan sonra hocasına sarılıp duygusal anlar yaşadığı ve "Hocam buraya bomba gibi döneceğim." dediği belirtildi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:28
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Bursaspor
  4. Alanyaspor
  5. Bursa
  6. Alanya

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