Ozan Tufan hangi takımla anlaştı? Ozan Tufan bonservisi ne kadar?
Ozan Tufan transfer | 2015 yılında Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'ya transfer olan Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu? Peki, Ozan Tufan hangi takımla anlaştı?
2015 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı giyer, zaman zaman kulüpten ayrılacağı konuşulan Ozan Tufan'ın yeni rotası İngiltere oldu.
Ozan Tufan hangi takımla anlaştı? Ozan Tufan bonservisi ne kadar?
Fenerbahçe ile İngiliz ekibi Watford Ozan Tufan transferi için el sıkıştı. Ozan Tufan için Watford 1 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek. Ozan Tufan transferinden satınalma bedeli ise 7.5 milyon Euro olarak belirlendi.