Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Ozan Tufan, Fenerbahçe'de mi oynayacak?

Sezon başında Premier League ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe’ye geri dönüyor. Ada'da 9 maçta, 489 dakika görev alan Ozan Tufan, Milli futbolcu, skor katkısı yapamadı. İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda takıma çağrılan milli futbolcu sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak. Watford'un kümede kalması şartıyla bonservisini alma opsiyonu bulunan Ozan Tufan, öğle saatlerinde istanbul'a gelecek. Takımda 6-8 numara pozisyonun oynayacak bir transfer isteyen teknik direktör İsmail Kartal çözümü Ozan tufan ile buldu. Ozan Tufan'ın uçağı bugün saat 14.00'da İstanbul'a inecek.

Ozan Tufan kimdir?

Ozan Tufan, 23 Mart 1995 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Ozan Tufan, 23 Mart 1995 tarihinde Bursa/Orhaneli'de Maden işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bursa'da 10 yaşında okul takımıyla katıldığı turnuvalarda oynadığı sırada Bursaspor Kulübü alt yapı antrenörleri tarafından izlenerek alt yapıya seçildi.

Ozan Tufan hangi takımda oynadı?

Bursaspor ile henüz 9 yaşında yani 2004 yılında tanışan Ozan Tufan'ın 2005 yılında ise lisansı çıkartıldı. O dönemlerde Danone Ligi olarak geçen minikler liginde dikkat çeken Ozan Tufan. 2007 yılında Vahide Aktuğ İlköğretim Okulu ile birlikte Danone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliğini kazandı ve turnuvaya damgasını vurdu. Attığı 9 golle gol kralı olan genç oyuncu, o dönem orta sahanın sağ kanadı ve ortasında görev yapıyordu.

Fenerbahçe

12 Ağustos 2015 tarihinde 7.000.000 € Karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.8 Numaralı formayı tercih etmiştir.Fenerbahçe ile ilk maçına ligin 2.haftasında Çaykur Rizespor karşısında çıkmıştır. Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen ayriyeten sağ açık ve sağ bek bölgelerinde de forma giyebilen Ozan Tufan genç yaşına rağmen Fenerbahçe'de sık forma giymektedir. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü bir Uefa Europa League karşılaşması olan Molde FK maçında atmıştır.

Ozan Tufa millî takım kariyer

29 Mart 2016'da, Avusturya ile oynanan hazırlık maçında Türkiye formasıyla Tufan.

İlk kez Türkiye U-17 Millî Takımı'nın Azerbaycan'ı 4-0 yendiği mücadelenin tamamında sahada kalan Ozan, ilk kez millî takım formasını giydi. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesi 2014 Mayıs ve Haziran aylarında yapılan kamp kadrosuna davet edilen Ozan 25 Mayıs 2014 tarihinde İrlanda ile oynanan maçın ikinci yarısının başında Bilal Kısa'nın yerine oyuna girerek çıkmıştır. 03 Eylül 2014 tarihinde Danimarka ile oynanan hazırlık maçının son dakikasında oyuna girip ilk golünü atmıştır. Maçı bu golle Türkiye 2-1 kazanmıştır.