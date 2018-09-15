Ozan Tufan Fenerbahçe'den ayrılıyor! Moussa Sow'un takım arkadaşı oluyor
Fenerbahçe'de istenileni bir türlü veremeyen genç oyuncu Ozan Tufanîn takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ozan'ın bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Moussa Sow'un takımı olan Al Ahli'ye transfer olacağı konuşuluyor.15 Eylül 2018 Cumartesi 10:49
Fenerbahçe'ye eski golcüsü Moussa Sow'dan transferde büyük bir jest geldi. Fenerbahçe'de 28 kişilik kadroya alınmayan Ozan Tufan'ın satışı için sportif direktör Damien Comolli transfer penceresi açık ülke takımlarıyla görüşüyor. Bunlardan biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Ahli. Takımının forvet Moussa Sow'dan da yardım geldi. Kanarya'nın eski forveti kulüp yöneticileri ile görüşerek Ozan'ın kiralanabileceğini ifade etti.
(Fotomaç)
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