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Spor Ozan Tufan Championship’te durdurulamıyor
Spor

Ozan Tufan Championship’te durdurulamıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-07 19:23:00 -
Ozan Tufan Championship’te durdurulamıyor

Ozan Tufan, İngiltere Championship’e mükemmel başlangıç yaparak Hull City adına 4 maçta 4 gol kaydederek “Ayın Futbolcusu” ödülüne aday gösterildi.

Hull City’de ikinci sezonunu geçiren Milli orta sahamız Ozan Tufan, gösterdiği verimli performansıyla Ayın Futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Ağustos ayında görev aldığı 4 maçta 4 gol atma başarısı gösteren Ozan Tufan’ın yanısıra Ipswich Town'dan Sam Morsy, Norwich City'den Gabriel Sara ve Stoke City'den Andre Vidigal’da ödüle aday gösterilen isimler arasında yer alıyor.

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