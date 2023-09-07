Ozan Tufan Championship’te durdurulamıyor
Ozan Tufan, İngiltere Championship’e mükemmel başlangıç yaparak Hull City adına 4 maçta 4 gol kaydederek “Ayın Futbolcusu” ödülüne aday gösterildi.
Hull City’de ikinci sezonunu geçiren Milli orta sahamız Ozan Tufan, gösterdiği verimli performansıyla Ayın Futbolcusu ödülüne aday gösterildi.
Ağustos ayında görev aldığı 4 maçta 4 gol atma başarısı gösteren Ozan Tufan’ın yanısıra Ipswich Town'dan Sam Morsy, Norwich City'den Gabriel Sara ve Stoke City'den Andre Vidigal’da ödüle aday gösterilen isimler arasında yer alıyor.