Ozan Tufan, Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu
Fenerbahçe'de forma giyen Ozan Tufan, altyapısından yetiştiği Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu.
Maddi olarak çok sıkıntılı günler geçiren Bursaspor'un başlattığı 'Ayağa kalk Bursa' kampanyasına şehrin önde gelenleri ve camianın isimleri destek olmaya başladı.
Ozan unutmadı
Uzun yıllardır Fenerbahçe'de top koşturan Ozan da yetiştiği kulübün kampanya çağrısına kayıtsız kalmadı. Ozan, 50 bin TL tutarında hatıra forması aldı.
"Teşekkür ederiz"
Bursaspor'dan, "Ayağa kalk Bursa hareketine 50.000 TL değerinde hatıra forması alarak katkıda bulunan eski futbolcumuz Ozan Tufan'a teşekkür ederiz" açıklaması yapıldı.