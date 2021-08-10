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Spor Ozan Tufan, Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu
Spor

Ozan Tufan, Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu

Fenerbahçe'de forma giyen Ozan Tufan, altyapısından yetiştiği Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 15:35:00 - 2021-08-10 15:45:28
Ozan Tufan, Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu

Maddi olarak çok sıkıntılı günler geçiren Bursaspor'un başlattığı 'Ayağa kalk Bursa' kampanyasına şehrin önde gelenleri ve camianın isimleri destek olmaya başladı.

Ozan unutmadı

Uzun yıllardır Fenerbahçe'de top koşturan Ozan da yetiştiği kulübün kampanya çağrısına kayıtsız kalmadı. Ozan, 50 bin TL tutarında hatıra forması aldı.

"Teşekkür ederiz"

Bursaspor'dan, "Ayağa kalk Bursa hareketine 50.000 TL değerinde hatıra forması alarak katkıda bulunan eski futbolcumuz Ozan Tufan'a teşekkür ederiz" açıklaması yapıldı.

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