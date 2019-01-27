Ozan Kabak Bundesliga'da siftah yaptı

Ozan Kabak, Bundesliga'daki ilk maçına Bayern karşısında çıktı. Güçlü rakibine direnemeyen Stuttgart, sahadan 4-1 yenik ayrıldı.

Allianz Arena'daki karşılaşmaya fırtına gibi giren Bayern, 5. dakikada Thiago Alcantara ile öne geçti. Ozan'ın takımı Stuttgart, 26. dakikada Donis ile beraberliği sağladı. Bayern, 2. yarıya da iyi başlayan takımdı. 55. dakikada Gentner'in kendi kalesine attığı golle tekara öne geçen Bavyera ekibi, 65. dakiakda Lewa ile bir penaltıdan faydalanamadı. Ancak 71'de Goetzka skoru 3-1'e getirdi. Bir penaltı kaçıran Lewa, 85'te golünü attı ve skor 4-1 oldu.

Bayern böylece Dortmund'u 6 puan geriden takip etmeye devam etti. Stuttgart ise 14 puanda kaldı.