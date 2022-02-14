Ozan Akbaba'dan sonra Hazal Subaşı da TRT1'in Kasaba Doktoru dizisine katıldı!

Geçen sezon atv için “Baş Belası”, Kanal D için de “Baht Oyunu” dizisini çeken ARC Yapım’ın patronu Fatih Enes Ömeroğlu şimdi de TRT için “Kasaba Doktoru” adlı iddialı diziye hazırlanıyor. Yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün yapacağı projenin senaryosunu İlker Aslan ve Barış Erdoğan yazıyor. Kore yapımı “Dr. Romantic”ten uyarlanan Kasaba Doktoru’nda parlak kariyerini bırakıp bir kasaba hastanesinde çalışmaya başlayan doktor Kemal ve kahraman doktorların etkileyici hikâyesi anlatılacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, İstanbul’da çekilecek olan dizinin ilk olarak doktor Kemal’i belli olmuştu. 6 sezon boyunca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas rolünde seyirci karşısına çıkan Ozan Akbaba ARC Yapım’la anlaştı.

Dizinin diğer iki başrol oyuncu ise Deniz Can Aktaş ile Hazal Subaşı oldu. Deniz Can Aktaş kariyerindeki yükselişini “Menajerimi Ara”yla sürdürmüş, ardından tiyatro yapmaya karar vermişti. Hazal Subaşı ise Çukur’un ardından peş peşe Bizi Ayıran Çizgi, Sıcak Kafa adlı dijital dizilerin ardından “Kötü Adamın 10 Günü” filminde rol almıştı.

Şimdi Deniz Can Aktaş ile Hazal Subaşı “Kasaba” doktorunda partner olacak.