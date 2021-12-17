Özalan’dan muhalefete çağrı: Siz de Cumhurbaşkanımızı destekleyin

Yeni akit Ankara

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Yaklaşık 7 milyon kişinin beklediği asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasıyla yapılan zammı muhalefetin sahiplenmeye çalıştığını söyledi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, asgari ücrete yapılan zammı sahiplenmeye çalışıyor. Yüzde 50 zammın iyi bir zam olduğunu kabul ediyorlar farkında olmadan. Madem öyle siz de Cumhurbaşkanımızı destekleyin. Zaten Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkaracak adam gibi adayınız bile yok” ifadelerine yer verdi.