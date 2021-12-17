  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Özalan’dan muhalefete çağrı: Siz de Cumhurbaşkanımızı destekleyin
Siyaset

Özalan’dan muhalefete çağrı: Siz de Cumhurbaşkanımızı destekleyin

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Yaklaşık 7 milyon kişinin beklediği asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasıyla yapılan zammı muhalefetin sahiplenmeye çalıştığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 16:00:00 -
Özalan’dan muhalefete çağrı: Siz de Cumhurbaşkanımızı destekleyin

 Yeni akit  Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)  İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Yaklaşık 7 milyon kişinin beklediği asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasıyla yapılan zammı muhalefetin sahiplenmeye çalıştığını söyledi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)  İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, asgari ücrete yapılan zammı sahiplenmeye çalışıyor. Yüzde 50 zammın iyi bir zam olduğunu kabul ediyorlar farkında olmadan.  Madem öyle siz de Cumhurbaşkanımızı destekleyin. Zaten Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkaracak adam gibi adayınız bile yok” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay