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Özalan'dan Kılıçdaroğlu'na 'ötekileştirme' tepkisi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Sayın Kılıçdaroğlu konuşmasında hala PKK terör örgütüdür diyemeden lafı çevirip duruyor." ifadelerini kullandı.

15 Eylül 2019 Pazar 21:47
Özalan'dan Kılıçdaroğlu'na 'ötekileştirme' tepkisi!

 

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partilerinin meclis toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunmuş ve Cumartesi annelerini öne sürerek AK Parti iktidarını 'insanları ötekileştirmekle' suçlamıştı. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını yeniakit.com.tr'ye değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP Genel Başkanı'nın konuşması samimiyetten çok uzak." diyerek şunları söyledi:

'İşçi kıyımı ötekileştirme değil de nedir?'

"Sayın Kılıçdaroğlu insanları ötekileştirmediklerini söylüyor ama ötekileştirmeyi esas kendisi yapıyor. İşçi kıyımı en büyük ötekileştirme değil midir? Kendi taraftarlarına ya da  ittifak yaptıkları partilerin yandaşlarına yer açmak için işçi çıkartmak ötekileştirmek anlamı taşımıyor mu?"

'Kürt kardeşlerimiz vazgeçti ama ana muhalefetin HDP aşkı bitmedi'

"Diyarbakır'daki annelerin eylemi son derece anlamlıdır." ifadelerini kullanan Özalan, "Bu eylem terörün bitmesi için büyük bir fırsat. Kürt kardeşlerimiz de gerçekleri görerek HDP'den vazgeçti ama ana muhalefetin HDP'ye olan aşkı bir türlü bitmedi." ifadelerini kullandı.

'Tek gayesi HDP'yi korumak'

Özalan, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumartesi annelerini kullanarak ayrımcılık yapıldığını öne sürüyor. Bunu söyleyen Kılıçdaroğlu PKK'ya terör örgütü diyemiyor. Lafı çevirip duruyor. Bugün yaptığı açıklamalarındaki tek gayesi HDP'yi korumak."

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 21:47
  1. İzmir
  2. Diyarbakır
  3. Ankara
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Alpay Özalan

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