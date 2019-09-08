Özalan'dan Akşener'e tepki: Bunlar hükümeti suçlamayı alışkanlık haline getirdi

Taha Emre Özdemir Ankara Evlatları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan acılı annelerin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki eylemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "O annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır." dedi.

Akşener yazılı olarak yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir anne olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyetinde İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi olarak uyarıyorum, o annelerin feryadının çözüm adresi, bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır. Eğer bu ülkenin anneleri, devletin çözüm bulması gereken bir acıya, bir parti kapısında derman aramak durumunda kalıyorsa iktidar da borazan medyası da düşünmek ve şu soruya cevap vermek zorundadır: 'Liyakatle yönetilen bir ülkede, bir anne, evladının geleceğini bir partiden mi yoksa devletten mi talep eder?' Dikkat buyurun, anneler 'Evlatlarımızı kurtarın' değil, 'Evlatlarımızı geri verin' diyor."

'Devleti suçlamayı alışkanlık haline getirdiler'

Meral Akşener'in açıklamalarını yeniakit.com.tr'ye değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Sayın Akşener açıkça HDP'yi kurtarmaya çalışıyor ve devleti hedef alıyor. Partinin adına 'İYİ' demekle, 'İYİ' olunmuyor tabi." dedi.

"Bunlar her şeyi devletin üzerine atarak hükümeti suçlamayı alışkanlık haline getirdiler." diyen Özalan, sözlerine şöyle devam etti:

"HDP'yi korumak için göz göre göre bu konuyu dahi devletin üzerine atmaktan çekinmiyorlar. HDP'yi korumak adına kendilerini siper edecek hale geldiler. Bu hareketleri hep çaresizliklerinden kaynaklanıyor. Bunlar, meclisteki koltuklarını korumak adına çaresizliklerinden yaptıkları işler."