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Özalan'dan Akşener'e tepki: Bunlar hükümeti suçlamayı alışkanlık haline getirdi

Evlatları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan gözü yaşlı annelere ilişkin değerlendirmede bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "O annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır." dedi. Akşener'in açıklamalarına tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise şu mesajı verdi: "Partinin adına 'İYİ' demekle 'İYİ' olunmuyor."

08 Eylül 2019 Pazar 15:18
Özalan'dan Akşener'e tepki: Bunlar hükümeti suçlamayı alışkanlık haline getirdi

 Taha Emre Özdemir  Ankara  Evlatları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan acılı annelerin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki eylemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "O annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır." dedi.

Akşener yazılı olarak yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir anne olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyetinde İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi olarak uyarıyorum, o annelerin feryadının çözüm adresi, bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır. Eğer bu ülkenin anneleri, devletin çözüm bulması gereken bir acıya, bir parti kapısında derman aramak durumunda kalıyorsa iktidar da borazan medyası da düşünmek ve şu soruya cevap vermek zorundadır: 'Liyakatle yönetilen bir ülkede, bir anne, evladının geleceğini bir partiden mi yoksa devletten mi talep eder?' Dikkat buyurun, anneler 'Evlatlarımızı kurtarın' değil, 'Evlatlarımızı geri verin' diyor."

'Devleti suçlamayı alışkanlık haline getirdiler'

Meral Akşener'in açıklamalarını yeniakit.com.tr'ye değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Sayın Akşener açıkça HDP'yi kurtarmaya çalışıyor ve devleti hedef alıyor. Partinin adına 'İYİ' demekle, 'İYİ' olunmuyor tabi." dedi.

"Bunlar her şeyi devletin üzerine atarak hükümeti suçlamayı alışkanlık haline getirdiler." diyen Özalan, sözlerine şöyle devam etti:

"HDP'yi korumak için göz göre göre bu konuyu dahi devletin üzerine atmaktan çekinmiyorlar. HDP'yi korumak adına kendilerini siper edecek hale geldiler. Bu hareketleri hep çaresizliklerinden kaynaklanıyor. Bunlar, meclisteki koltuklarını korumak adına çaresizliklerinden yaptıkları işler."

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 15:18
  1. İzmir
  2. Diyarbakır
  3. Ankara
  4. alpay özalan
  5. Meral Akşener
  6. İYİ Parti
  7. HDP

YORUM YAZ

  • Bayram DEMİRBayram DEMİR48 dk önce
    Devlet zaten üzerine düşeni yapıyor. Pkk dan kaçanlara etkin pişmanlık hükümleri uygulanıyor. Kaçmayanlar da bulunup etkisizleştiriliyor. Bu annelerin veya babaların yaptığı anne ve baba olarak onların yapacağı bir şeydir. Pkk nın halk tabanının olmadığını ortaya koymaktır. Bunu anlamayanların şayet anlamamaktan kaynaklanıyorsa, siyasetle uğraşmaları boş, anlamsız bir iştir.
  • gerçek.gerçek.54 dk önce
    ey türk milleti uyna.pkk neden chpye oy verdi sanıyorsun doğu ve güneydoğuyu pkkya verecekler iktidar olduklarında şovlarla gözünüzü boyuyorlar aralarında anlaşma var neden2 koltuk için oy versin ülkeyi pkkya peşkeş çekecek chp uyan ey türk milleti uyan.
  • ssseeessseee54 dk önce
    BU KICIKIRIKTAN HER SEY BEKLENIR SÖZDE ÜLKÜCÜ GECINIEN YAGLI KEMIK YALAYANLAR DA ARKASINDAN GIDIYOR TÜÜÜÜÜÜÜHHHHHHH
  • hizipsavarhizipsavar1 sa önce
    eğer harbiden bunu da demişsen sen bittin meral işin bitti çıar uğruna bu kadar maşa olma. bari birrde biji apo biji pkk de tam olsun
  • aliali1 sa önce
    aynı yere hizmet ediyorlar ondan
  • Tata TongaTata Tonga1 sa önce
    Kimi suçlayacak? Güney Afrika cumhuriyetini mi? Topçular, çalgıcılar, çengiler.....Ağzı olan konuşuyor...
  • Gerçekleri yayınlayabilir misiniz?Gerçekleri yayınlayabilir misiniz?1 sa önce
    ''Dağa çıkışlar daha nitelikli bir hal aldı'' diyen B.Arınç ve açılım rezaleti sırasında terör örgütüne şirinlik yapanlar hakkında en ufak hukuki bir işlem yapılmadan, HDP'ye veya HDP'lilere ne diyebiliriz? Sahi B.Arınç şu anda ne işle meşgul, nerede?

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