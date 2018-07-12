Özak GYO ilk haftadan yüzde 4 kazandırdı
Özak GYO ilk haftadan Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın hisseleri BIST 100 Endeksi’nde girdiği 2-7 Temmuz haftasında yatırımcısının yüzünü güldürdü.12 Temmuz 2018 Perşembe 11:05
Özak GYO hisseleri BIST 100’e girdiği ilk haftada endeks üzeri getiri elde ederek yatırımcısına yüzde 4 değer kazandırdı ve haftayı 2.77 liradan tamamladı.
2-7 Temmuz tarihleri arasında BIST 100 Endeksi yüzde 2.29 yükseldi. Böylece Özak GYO hisseleri, BIST 100 Endeksi’nde işlem gördüğü ilk haftada borsadan yüzde 74.6 oranında daha fazla getiri sağladı.
Ayrıca Özak GYO hisseleri temmuz ayının ilk haftasında günlük ortalama 2.5 milyon TL işlem hacmi gerçekleştirdi. yüzde 4 kazandırdı
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