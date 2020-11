Öz Taşıma-İş Sendikası, pandemi döneminde de üyelerini yalnız bırakmadı

Resul Ekrem Şahan Ankara

Mustafa Toruntay, “Bizler yalnızca, toplu iş sözleşmesi imzalayan değil aynı zamanda sosyal sendikacılığı uygulayan öncü bir sendikayız. 8 yıldır üyelerimizin düğünlerinde ve çocuklarının sünnet düğünlerinde 4 bin 970 adet çeyrek ve gram altın armağan ettik. Farklı sebeplerle ihtiyacı olan 110 üyemize, 200 bin TL’lik nakit yardımında bulunduk. Üyelerimizin tamamına her yıl, ferdi kaza poliçesi yaptık. Tüm üyelerimize, her Ramazan ve Kurban Bayramlarında kolonya, şeker ve lokum ikramı vb çeşitli hediyelerimizi takdim ettik. Sosyal sendikacılık anlayışıyla yaz aylarında, her ilde üyelerimizin eş ve çocuklarının katılımlarıyla, piknikler organize ederek, sıcak bir ilişki kuruyoruz. Üyelerimizin üniversitede okuyan çocuklarına, 2 milyon 65 bin TL burs vererek, eğitime olan katkımızı gösterdik. Çalışma esnasında yaşanan kaza ve benzeri durumlarda avukat desteği sağlıyoruz. Eğitim, sağlık, turizm ve benzeri alanlarda anlaşmalı olduğumuz kurumlar, üyelerimize özel indirimler sağlıyor. Doğumdan düğüne, sağlıktan ölüme kadar her zaman üyelerimizin yanındayız. Elbette her koşulda üyelerinin yanında olan bir sendika, pandemi döneminde de üyelerini yalnız bırakmaz. Türkiye genelinde, üyelerimiz arasında test sonucu pozitif çıkıp karantinada olan üyelerin ev adreslerine kadar gıda kolisi yardımında bulunuyoruz. Şimdiye kadar bin 950 üyemize gıda kolisi yardımında bulunduk ve her geçen gün bu sayı artıyor. Sosyal bir sendikayız ve sosyal sendikacılığı devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.