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Ekonomi Öz Sağlık-İş Sendikası üyelerinin alacağı ücretleri açıkladı
Ekonomi

Öz Sağlık-İş Sendikası üyelerinin alacağı ücretleri açıkladı

Öz Sağlık-iş Sendikası imzalanan kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü ile Sağlık Bakanlığı Toplu İş Sözleşmesi mali hükümlerinin de belirlendiğini belirterek üyelerinin alacağı ücretleri tek tek anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 16:40:00 -
Öz Sağlık-İş Sendikası üyelerinin alacağı ücretleri açıkladı

yeniakit.com.tr

Toplu iş sözleşmelerini tamamlayan Öz Sağlık-İş Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üyelerinin önümüzdeki dönem ne kadar ücret alacağını açıkladı.

Yapılan Açıklamaya göre;

En düşük işçi maaşı brütü 4100 Tl’ye çekilerek üzerine birinci yıl birinci 6 aylık zam oranı yüzde 12, ikinci altı aylık zam oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi. Buna göre sendikamız ile Sağlık Bakanlığı arasında yürütülmekte olan TİS mali hükümleri de; 2021 yılı ocak ayında (sosyal yardım ve hizmet zammı dahil) en düşük işçi maaşı 4.467,60 Tl iken, işletme toplu iş sözleşmesi uygulandığında 2021 yılı birinci ay (ocak-haziran dönemi) en düşük işçi maaşı (sosyal yardım ve hizmet zammı dahil) = 5.664,76 Tl.

İşletme toplu iş sözleşmesi uygulandığında 2021 yılı ikinci altı ay (temmuz-aralık dönemi) en düşük işçi maaşı (sosyal yardım ve hizmet zammı dahil) = 5.947,89 Tl olarak şekillendi.

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