Öz Sağlık-İş Sendikası üyelerinin alacağı ücretleri açıkladı
Öz Sağlık-iş Sendikası imzalanan kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü ile Sağlık Bakanlığı Toplu İş Sözleşmesi mali hükümlerinin de belirlendiğini belirterek üyelerinin alacağı ücretleri tek tek anlattı.
yeniakit.com.tr
Toplu iş sözleşmelerini tamamlayan Öz Sağlık-İş Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üyelerinin önümüzdeki dönem ne kadar ücret alacağını açıkladı.
Yapılan Açıklamaya göre;
En düşük işçi maaşı brütü 4100 Tl’ye çekilerek üzerine birinci yıl birinci 6 aylık zam oranı yüzde 12, ikinci altı aylık zam oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi. Buna göre sendikamız ile Sağlık Bakanlığı arasında yürütülmekte olan TİS mali hükümleri de; 2021 yılı ocak ayında (sosyal yardım ve hizmet zammı dahil) en düşük işçi maaşı 4.467,60 Tl iken, işletme toplu iş sözleşmesi uygulandığında 2021 yılı birinci ay (ocak-haziran dönemi) en düşük işçi maaşı (sosyal yardım ve hizmet zammı dahil) = 5.664,76 Tl.
İşletme toplu iş sözleşmesi uygulandığında 2021 yılı ikinci altı ay (temmuz-aralık dönemi) en düşük işçi maaşı (sosyal yardım ve hizmet zammı dahil) = 5.947,89 Tl olarak şekillendi.