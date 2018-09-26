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Öz kızlarına cinsel istismarda bulunan sapığa 57 yıl hapis!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 öz kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan H.Ç.'ye (41), toplam 57 yıl hapis cezası verildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:34
Öz kızlarına cinsel istismarda bulunan sapığa 57 yıl hapis!

Manisa Turgutlu'da kız öğrencilerden biri, babasına ait flash belleği ödev için okula götürdü. Flash bellekte, H.Ç.'nin 17 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunduğu görüntüler ortaya çıktı. Gözaltına alınan H.Ç., tutuklandı. H.Ç. hakkında, 2014 ve 2018 yılları arasında 10, 14 ve 17 yaşlarındaki öz kızlarına karşı 'nitelikli cinsel istismar', 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ve 'müstehcen yayınların üretiminde çocuğun kullanılması' suçlarından cezalandırılması istemiyle Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldı.

Davanın, karar duruşması görüldü. Yargılama sonucucu, H.Ç.'ye, 17 yaşındaki kızına karşı, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçunu alt soyu olan kızına karşı 'cebir ve tehdit' kullanarak zincirleme şekilde işlediğinden 45 yıl hapis cezası verildi. Ancak belirlenen süreli hapis cezası 30 yıldan fazla olamayacağı için ceza, 30 yıla indirildi. Sanığa, yine 17 yaşındaki kızına yönelik 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanmak' suçunu, zincirleme şekilde işlediğinden 12 yıl hapis cezası verildi. H.Ç., 14 yaşındaki kızına yönelik 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçunu alt soyu olan kızına karşı gerçekleştirdiği gerekçesiyle ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. H.Ç., 10 yaşındaki kızına yönelik de 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçunu alt soyu olan kızına karşı gerçekleştirdiğinden 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Tutuklu sanık H.Ç.'nin tüm bu suçlardan toplam 57 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 18:34
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