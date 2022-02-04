Öz kızına tecavüz eden babayla ilgili flaş karar

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde öz kızı N.Ö.'yü istismar ettiği iddiasıyla yargılanan A.Ö., 'nitelikli cinsel istismar' suçundan indirimsiz 40 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 13 yaşında olan N.Ö.'nün, annesi B.Ö.'ye babası A.Ö. tarafından yaklaşık 3 yıldır cinsel istismara maruz kaldığını anlatmasıyla ortaya çıktı.

Bunun üzerine B.Ö., durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan baba A.Ö. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan suçlamaları reddetti. Hazırlanan iddianamede A.Ö. hakkında 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kötü muamele' suçlarından ceza istendi.

İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılama süresince sanık A.Ö., kendisine iftira atıldığını belirtip, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Dosyada verilen mütalaada savcı, A.Ö.'nün 'nitelikli cinsel istismar' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Beraatini talep etti

Bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık A.Ö.'nün yanı sıra taraf avukatları katıldı. UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Kurucusu ve Başkanı Saadet Özkan ve dernek üyeleri de duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada mağdur avukatları sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatı ise müvekkiline iftira atıldığını savunup, beraatini talep etti.

"Kızım beni seviyordu, haksız yere ceza almak istemiyorum"

Karardan önce son sözü sorulan tutuklu sanık A.Ö., haksız yere ceza almak istemediğini belirtti. Son savunmasını yapan A.Ö., "Dosya içinde hiçbir şey uyumlu değildir. Akla ve mantığa uygun değildir. Hiçbir detaylı açıklama yapılmıyor. Madem ben böyle bir şey yaptım diyelim. Annesi hiç mi fark etmez? İstismara uğrayan çocuk babasını sevemez. Ama kızım beni seviyordu. İstismara uğrayanları haberlerde görüyoruz. Travmayı atlatamıyorlar. 10 yaşından 13 yaşına kadar istismara uğrayan çocuk yüzüne bakıldığı zaman anlaşılabilecek durumdadır. Doktora gitmeye bile gerek yok. Haksız yere ceza almak istemiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından karar açıklandı. Heyet, sanığa 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Ardından eylemi kendi kızına yönelik ve zincirleme olarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle de bu cezasını arttırıp, toplam 40 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak duruşmayı bitirdi.