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Gündem Öz çocuğundan ayırmıyormuş! Mide bulandıran olayda karar
Gündem

Öz çocuğundan ayırmıyormuş! Mide bulandıran olayda karar

Kocaeli'de birlikte yaşadığı kadının 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 56 yaşındaki adamın cezası belli oldu. Sanık savunmasında küçük kızı kendi öz çocuğundan ayırmadığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 15:38:00 -
Öz çocuğundan ayırmıyormuş! Mide bulandıran olayda karar

Kocaeli'de, birlikte yaşadığı kadının 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık, 26 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Y. (56) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanık ve avukatı, geçen celse açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yaptı.

Sanık Ramazan Y, mağdur N.S'yi öz çocuğundan ayırmadığını, kendisine yönelik cinsel eyleminin olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 26 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

 

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Yorumlar

Sadık ERTÜRK

Nafaka kanunu var olduğu müddetçe bu tür olayları çok duyarız. Nafaka boşanmaları artırıyor. Aileleri parçalıyor. Aile yapısını yok ediyor. Nafaka kalkarsa tüm uzmanların görüşü boşanmalar azalır. Boşanmalar azalırsa aile yapısı güçlenir. Nafaka kalkmalı...
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