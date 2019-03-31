Oyunu kullanan Binali Yıldırım espriyi patlattı
Oyunu kullanan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, çıkışta yaptığı konuşmada espriyi patlattı.31 Mart 2019 Pazar 12:07
Yerel seçimler için sandıkta başına giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın oy kullanmaya 2 torunu ile gelmesi dikkat çekti.
'Torunlarım dedeleri için oy istedi'
Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, espriyi patlatarak, "6 torunumdan iki tanesini getirdik. Ama kurayla belirledik. Torunlarım dedeleri için oy istediler." dedi. Yıldırım'ın sözleri çevredekileri kahkaya boğdu.
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