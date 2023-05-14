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Gündem Oyunu kullanan Abdullah Gül'den flaş sözler
Gündem

Oyunu kullanan Abdullah Gül'den flaş sözler

Yeniakit Publisher
2023-05-14 17:49:00 -
Oyunu kullanan Abdullah Gül'den flaş sözler

Türkiye, bugün Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başında. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki bir ilkokulda oyunu kullanan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, okul bahçesinde 14 Mayıs seçimlerine ilişkin kısa bir değerlendirme yaptı.

Türkiye'de 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu.

Eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde bulunan Şehit İsmail Kefal İlkokulu'a giden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oy kullanacakları 1140 numaralı sandıkta yaşanan yoğunluk nedeniyle bir süre sırada bekledi.

''Şimdiden her şey hayırlı olsun''

Okul çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Gül, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, şöyle konuştu:

"Demokrasilerin en önemli anı millet iradesine başvurulduğu zamanlardır. Türkiye de dönem dönem vakti geldiğinde milletin iradesine başvurdu. Bugün vatandaşlık görevimizi bu şekilde yaptık. İnşallah neticede milletimiz için hayırlara vesile olur. Huzur içinde, saygı içerisinde bir seçim ortamının tamamlanmasını temenni ediyorum ve şimdiden her şeyin hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkürler."

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