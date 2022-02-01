Oyunlarına çomak sokuldu: İngilizler, Türk SİHA'larını gönderen Türkiye'yi hedef aldı!

Daha 6 ay önce Tigray ve Oromo örgütlerinin köyleri yakıp yıkarak ilerlemesiyle bölünmenin eşiğine gelen Etiyopya, başta Bayraktar TB2'ler olmak üzere envanterindeki SİHA'ları kullanarak isyancıları püskürttü.

Ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı Tigray örgütü, başkent Addis Ababa'ya yaklaşmışken hızla geri çekildi ve daha önce ele geçirdiği kasabaları da terk ettiğini açıkladı. Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır tarafından yoğun biçimde desteklendiği yönünde yaygın bir kanaat bulunan örgüt, son birkaç aydır Etiyopya askerlerine saldıramaz hale geldi.

Türkiye ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Baykar firmasından 19 adet Bayraktar TB2 siparişinde bulunduğu iddia edilen Etiyopya'ya ilk parti teslimat geçtiğimiz kasım ayında yapıldı. İstenen 19 SİHA'nın 6'sının 3 adet yer istasyonuyla birlikte Addis Ababa ordusuna teslim edildiği ileri sürüldü.

TB2 göreve başlayınca o örgütler geriledi

Türk SİHA'larını teslim aldıktan sonra ayrılıkçı örgütlere karşı agresif operasyonlara başlayan Etiyopya ordusu, bölünmenin eşiğine gelmiş ülkede güvenliği yeniden sağlamayı başardı. Etiyopya'nın hem Tigray hem de Oromo terörüyle boğuştuğu istikrarsızlık sürecinde sorunun çözümü için kılını kıpırdatmayan ülkeler ise bu örgütlerin gerilemesiyle birlikte büyük bir rahatsızlık yaşıyor.

ABD yönetimi aralık ayında Ankara'ya 'endişelerini' bildirdi. Ardından Türk SİHA'larının dikkatle izlenmesi ve bu araçların malzemelerine yönelik sıkı kontrol uygulanması yönünde ABD Kongresi'nde karar alındı. ABD'nin bu hamlesinin ardından sıra İngiltere'ye geldi.

İngiltere devletine bağlı yayın organı BBC, Etiyopya'da 'drone saldırıları' sonucu sivil ölümlerin meydana geldiğini iddia ederek saldırılarda Çin yapımı Wing Loong II ve İran yapımı Muhacir'le birlikte Türk yapımı Bayraktar TB2'lerin de kullanıldığını savundu.

Uydu fotoğraflarını yayınladılar

Hollanda merkezli 'bağımsız' görünümlü istihbarat kuruluşu PAX'ın internet sitesinde yayınlanan ve sonrasında Politico adlı haber portalına konu olan fotoğraflar BBC'nin İngilizce versiyonunda da yayınlandı.

Uydudan çekilen fotoğraflarda başkent Addis Ababa'nın güneyindeki Harar Meda Havaalanında bulunan uçak hangarları ve hangar önünde Bayraktar TB2'ye benzeyen araçlar görülüyor. PAX yayın organı ayrıca, Tigray militanlarının havadaki bir SİHA'yı çektiği görüntülere de yer vererek bunun Bayraktar TB2'ye çok benzediği analizi yaptı.

O söylemi PKK'dan tanıyoruz

Batılı istihbarat kurumlarının güdümündeki 'sivil' yapıların iddialarını haberleştiren ABD ve İngiliz basını, Etiyopya ordusunun operasyonlarında sivillerin de öldürüldüğü propagandasını öne çıkararak Afrika halkı arasında Türk düşmanlığını yaymak istiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'taki terör örgütlerine yönelik operasyonları sırasında da sık sık "Türk askerleri sivilleri öldürüyor" şeklinde kampanya başlatanların, şimdi Etiyopya'da aynı iddialara sarılıp Türkiye destekli meşrû hükümeti hedef alması dikkat çekiyor. Bu durum, Etiyopya ülkesini parçalamak isteyen Tigray ve Oromo milislerinin sadece Mısır'dan değil pek çok Batılı devletten destek aldığını gözler önüne seriyor.

ABD'de yaşayan azılı siyonistlerden Michael Rubin, geçtiğimiz aylardaki bir yazısında "Türkiye Etiyopya'ya SİHA mı gönderiyor? O halde biz de o SİHA'ları düşürecek sistemleri oradaki örgütlere sağlayalım" şeklinde ifadeler kullanmıştı.