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Spor Oyuncularının büyük bölümü Kovid-19 olan Bresica İtalya Kupası'ndan vazgeçti
Spor

Oyuncularının büyük bölümü Kovid-19 olan Bresica İtalya Kupası'ndan vazgeçti

Yeniakit Publisher
2020-11-25 19:16:56 -
Oyuncularının büyük bölümü Kovid-19 olan Bresica İtalya Kupası'ndan vazgeçti

ROMA (AA) - İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Brescia, İtalya Kupası 4. Turu’nda Empoli ile deplasmanda yapacağı karşılaşmaya çok sayıda oyuncusunun Kovid-19'a yakalanması nedeniyle çıkmadı.

Brescia kulübünün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, protokol gereğince maç öncesinde takıma dün yapılan testler neticesinde takımda bir grup oyuncunun testi pozitif çıktığı belirtilerek, "Bu durum nedeniyle kulüp, takım içinde Serie B şampiyonasının devamını tehlikeye atacak bir salgının oluşmasını engellemek için İtalya Kupası'nda deplasmanda yapacağı maçtan vazgeçti." ifadeleri kullanıldı.

Testleri negatif çıkan oyuncuların ise antrenmanlarına devam ettiği kaydedildi.

Maça çıkmayan Brescia'nın federasyon tarafından hükmen 3-0 mağlup sayılması ve Empoli'nin tur atlaması bekleniyor.

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