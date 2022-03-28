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Gündem Oyuncu Süleyman Yağcı'dan 'helal olsun' dedirten çıkış: Metroda bunu yaparsan...
Gündem

Oyuncu Süleyman Yağcı'dan 'helal olsun' dedirten çıkış: Metroda bunu yaparsan...

Toplumdaki yozlaşmaya dikkat çeken "Fıs Fıs İsmail" lakaplı ünlü oyuncu Süleyman Yağcı, metroda "öpüşenlere" karşı çıkarak böyle bir durumda devreye girmeye hakkı olduğunu söyledi. Yağcı'nın açıklamasına sosyal medyada destek yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 13:39:00 -
Oyuncu Süleyman Yağcı'dan 'helal olsun' dedirten çıkış: Metroda bunu yaparsan...

Daha önce oynadığı bir dizide "Fıs Fıs İsmail" karakterini canlandıran Süleyman Yağcı, toplumdaki yozlaşmaya dikkat çeken açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün kadınların tayt giymesini doğru bulmadığını söyleyen Yağcı, bu kez de katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada toplum içerisinde uygunsuz davrananları eleştirdi.

Topluma açık alanlarda çiftlerin daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Yağçı, umuma açık ortamlarda öpüşüldüğü takdirde kendisinin devreye gireceğini söyledi.

"Öpüşemezsin kardeşim"

Araya girmenin hakkı olduğunu savunan Fıs Fıs İsmail, şu ifadeleri kullandı:

"Lanet olsun. Sen sevgilinle metroda öpüşürsen, çocuk parkında öpüşürsen, kafeteryada öpüşürsen ben devreye girerim. Öyle bir hakkım var. Öpüşemezsin kardeşim. Hiç kimse halka umum olan yerde sevgilisiyle öpüşemez. Kural vardır, ahlak vardır. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk ilke ve inklaplarıyla kanunlar belirlenmiştir. El ele yürüdü ben buna bir şey demem, öpüşmekten bahsediyorum. Otobüste sıkıştırıyor kızı köşeye, var mı böyle bir hakkı ya?"

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