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Aktüel Oyuncu Oktay Kaynarca, reklam filmi için kamera karşısına geçti
Aktüel

Oyuncu Oktay Kaynarca, reklam filmi için kamera karşısına geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-05 15:09:58 -
Oyuncu Oktay Kaynarca, reklam filmi için kamera karşısına geçti

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Oktay Kaynarca, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin çekimlerine yakın zamanda başlayacaklarını belirterek, "Güzel bir sezon geçireceğimizi umuyorum. Bir tek şu pandemi sürecini doğru atlatabilirsek inşallah hiç kimseye bir şey olmadığı bir süreçten geçeriz." dedi.

"Kiğılı'nın yeni sezon reklam filmi için kamera karşısına geçen Kaynarca, gazetecilere açıklamada bulundu.

Geçen sezonda da pandemi dolayısıyla çok ciddi önlemler aldıklarını söyleyen Kaynarca, "O ciddi önlemlerle şükür ki setimizde hiçbir şey olmadı. Umuyorum bu sene de bir şey olmadan sezonu tamamlayacağız. Güzel bir sezon geçireceğimizi umuyorum. Bir tek şu pandemi sürecini doğru atlatabilirsek inşallah hiç kimseye bir şey olmadığı bir süreçten geçeriz." ifadelerini kullandı.

Kaynarca, şu anda reklam çekimlerinin devam ettiğini belirterek, "Dünden beri çok hararetli bir çalışma içerisindeyiz. Çok da güzel bir reklam filmi çektiğimize inanıyoruz. Biz de çok heyecanlıyız. Seyrettiğinizde umarım beğeneceksiniz." dedi.

Dizilerde sürekli takım elbise giyindiği için özel hayatında mümkün olduğu kadar spor giyinmeye çalıştığını söyleyen Kaynarca, "Şimdi içerideki koleksiyonu görünce artık normal hayatımda da biraz öyle giyinmem gerektiğini düşünmeye başlamadım diyemem." ifadelerini kullandı.

Erkek giyim markası Kiğılı ile oyuncu Oktay Kaynarca'nın iş birliği 2020-2021 sezonunda da devam edecek.

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