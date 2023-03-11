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Medya Oyuncu müsveddesi, PR çalışmasında! Aklı fikri yeni projelerinde...
Medya

Oyuncu müsveddesi, PR çalışmasında! Aklı fikri yeni projelerinde...

Oyuncu müsveddesi, depremle ilgili yaptığı açıklamaların arkasında durarak, reklamın iyisi kötüsü olmaz anlayışıyla gündemde kalarak yeni dizi projeleri için PR çalışmalarına devam etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 16:11:00 -
Oyuncu müsveddesi, PR çalışmasında! Aklı fikri yeni projelerinde...

Oyuncu müsveddesi, depremle ilgili yaptığı açıklamaların arkasında durarak, reklamın iyisi kötüsü olmaz anlayışıyla gündemde kalarak yeni dizi projeleri için PR çalışmalarına devam etti.

Oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Arkadaşları ile birlikte mekandan çıkan 35 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı, magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet etti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilimizde büyük yıkıma yol açarken, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketiyle ilgili "Ölecek olan ölüyor. Ne yapalım yani? Biz insani olarak gerekeni yaptık" diyen Merve Boluğur, gündem olan sözleri hakkında konuştu.

"BENİM İNANCIMA GÖRE BU BÖYLE"

Bebek'te görüntülenen oyuncu, "Olacak olan oluyor, ölecek olan ölüyor. Biz doğarken biz mi karar verdik sanki. Benim inancıma göre bu böyle" açıklamasını yaptı.
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