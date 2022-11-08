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Gündem Oyuncu Metin Yıldız kalp krizi geçirdi
Gündem

Oyuncu Metin Yıldız kalp krizi geçirdi

Ünlü oyuncu Metin Yıldız, evinde kalp krizi geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 09:55:00 - 2022-11-08 09:57:14
Oyuncu Metin Yıldız kalp krizi geçirdi

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinde yer aldığı skeçlerle ünlenen oyuncu Metin Yıldız, geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdi. Oyuncuyu hastaneye eşi Ceylan Yılmaz yetiştirdi.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yıldız'ın tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı.

İki gündür hastanede olan Metin Yıldız, dün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu olarak evinde istirahate çekildi.

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