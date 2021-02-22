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Medya Oyuncu İsmail Hakkı: PKK'ya ses çıkaramayan sözde sanatçıların eğitildiği hücre evlerini biliyorum
Medya

Oyuncu İsmail Hakkı: PKK'ya ses çıkaramayan sözde sanatçıların eğitildiği hücre evlerini biliyorum

Katıldığı bir canlı yayın programında açıklamalarda bulunan oyuncu İsmail Hakkı, "Yüzlerce, binlerce şehit verdik. Sözüm ona sanatçılar konuşmazlar. Bunların hocalarını biliyorum, nasıl politize edildiklerini biliyorum yıllardır içindeyim zira. Bazıları tekil olarak, 'kınıyorum' der... Yahu PKK'yı kınasana, PKK şehit etti. Dilin niye oraya varmıyor? Ben bir Kürdüm, PKK'nın Allah bin türlü belasını versin diyorum." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 15:48:00 -

Kuruluş Osman dizisinde oynadığı Samsa Çavuş karakteriyle milyonların beğenisini kazanan oyuncu İsmail Hakkı, Gara şehitlerimizle ilgili tek kelime etmeyen sözde sanatçılara sert tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamıyla ilgili açıklamalarda bulunan oyuncu İsmail Hakkı, 'Görmezden gelinmeyecek, direk icraata geçilecek hadiseler aslında. Telinle kalınmayacak hadiseler bunlar. Kahrolsunlar diyoruz evimizde oturuyoruz. Hele bizim camiada, bunu diyemeyen de çok. Hakikaten tarifsiz bir acı.' ifadelerini kullandı.

'Sözde sanatçıların sessizliği bilinçsizce değil'

Sözde sanatçıların PKK'nın kalleş eylemine sessiz kaldığını belirten Hakkı, bilinçli bir şekilde sessiz kalındığını ya da, bir şehit ailesinin acısını, kendi siyasetlerine bir şekilde malzeme yaptıklarını belirtti.

Hakkı, ''Devlet katletti' söyleminden tutun da, 'gitmeseydi, yapmasaydı' gibi mesnetsiz her türlü argümanı kullanarak, bu acılara göz yumabiliyorlar. Sonra da çıkıp, 'biz hassas insanlarız' gibi kendilerine türlü türlü sıfatlarla 'saygın sanatçı, popüler sanatçı, ünlü, halkın sanatçısı'... insanların huzuruna çıkıyorlar. Biz de onları izliyoruz maalesef. Biz aslında toplum olarak, tepki göstermeyi bilmeyen bir toplum haline geldik." dedi.

'Bu sözde sanatçıları eğiten hücre evlerini biliyorum'

Sanat camiasından tanınan bazı isimlerin hücre evlerinde eğitilerek politize edildiğini belirten oyuncu Hakkı şöyle konuştu:

Öyle bir çağa geldik ki, kitleleri tek bir sözle, hareketle, davranışla sürükleyebilen sözüm ona sanatçılar, kendi benliklerini, ruhlarını, kişiliklerini sattıkları için ki bu da bir soysuzluk alametidir... Eminim ki, PKK'nın şehit ettiği Gara şehitlerimiz son perdesi işin. Öncesine de bakalım, yüzlerce, binlerce şehit verdik. Hiçbir tanesinde kalkıp bir şey söylemediler. Konuşmazlar, söylemezler, duymazlar...

Teröristten, militandan değil ha, onları eğiten hücre evleri... Bunların hocalarını biliyorum, nasıl politize edildiklerini biliyorum yıllardır içindeyim zira.

Bazıları tekil olarak, 'kınıyorum' der... Yahu PKK'yı kınasana, PKK şehit etti. Dilin niye oraya varmıyor? Ben bir Kürdüm, PKK'nın Allah bin türlü belasını versin.

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