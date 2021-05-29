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Medya Oyuncu İlker Aksum trafik kazası geçirdi
Medya

Oyuncu İlker Aksum trafik kazası geçirdi

Diriliş Ertuğrul dizisi Dragos karakterini oynayan oyuncu İlker Aksum, Adana'da kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine trafik kazası yaptı. Takla atan araçtan esnaf tarafından çıkarılan Aksum hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 17:33:00 -
Oyuncu İlker Aksum trafik kazası geçirdi

Oyuncu İlker Aksum, Mersin'den Adana Havalimanı'na gelirken 34 CVS 562 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki esnaf ünlü oyuncunun yardımına koştu. Emniyet kemeri sıkışan Aksum'u esnaf araçtan çıkardı.

Oyuncu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu taburcu edildiği öğrenildi.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncuyu otomobilden çıkaran esnaf Musa Öztürk, Aksum'u kurtardığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Aracı 2 takla atarken gördük. Geldik çıkarttık. Emniyet kemerini ben bıçakla kestim. İyiydi bir şeyi yoktu. Ambulans gelince de ambulanstakilere de iyi olduğunu söyledi. Sonra yine de ambulanstakiler tedbiren hastaneye götürdü" diye konuştu.

Emniyet kemeri kurtarmış

Adana'da refüjdeki ağaca çarpıp takla atan oyuncu İlker Aksum'u takılı olan emniyet kemerinin kurtardığı belirtildi. Taklalar atıp, yol kenarına savrulan otomobilden esnaf tarafından çıkarılan Aksum'un götürüldüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çekilen röntgen sonuçlarında olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

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Yorumlar

Davut

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k.c

gecmis olsun
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