  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

G7 ülkelerinden flaş 'aşı' kararı! 1 milyar doz aşı hibe edecekler

Dikkat! Meteorolojiden 22 il için sarı, 6 il için turuncu kod uyarısı

Azerbaycan tarafından Erdoğan’a flaş çağrı: Kendisinden bunu istiyoruz

yeniakit.com.tr’ye konuşan Dr. Barış Adıbelli: NATO ve ABD tarihte hiç olmadığı kadar Türkiye’ye muhtaç

Altını yatırımcıları dikkat! 'Eninde sonunda bu olacak' iddiası

Hastaneye saldırmışlardı... Teröristlere ait hedeflere 'intikam' vuruşu! Çok sayıda ölü var

'Çiçeği burnunda' Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu krizi!

Önemli araştırma: Gözler ile zekanın bağlantısı ortaya çıktı!

AK Parti'deyken 'siyasi münafıklık' yapan Ali Babacan Kemalistlere göz kırptı!

Avrupa ülkesinden olay itiraf: Türkiye'nin bu hamlesine karşı şansımız olmazdı
Yakınları son kez görmek istedi... Tabutu açınca şoke oldular
ABD Başkanı Biden: Kraliçe bana annemi hatırlattı
Filistin Ulusal Girişim Hareketi: İsrail'de yeni hükümet eskisinden daha aşırı
Yorgun mermiyle yaralandı!
Medya Oyuncu Cemre Baysel'den 'ahlaksız sahne' itirafı! Ailesini böyle utandırmış
Medya

Oyuncu Cemre Baysel'den 'ahlaksız sahne' itirafı! Ailesini böyle utandırmış

Gayrimeşru sahnelerle reyting uğruna ahlaksızlık yayan dizi sektörünün, mide bulandıran akıntısına kendisini kaptıran 22 yaşındaki Cemre Baysel adlı oyuncu, gayrimeşru bir sahne nedeniyle ailesini utandırdığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 23:26:00 -
Oyuncu Cemre Baysel'den 'ahlaksız sahne' itirafı! Ailesini böyle utandırmış

 yeniakit.com.tr 

Magazin dünyası mide bulandırmaya devam ederken yapılan itiraflar da 'pes' dedirtiyor.

Yeni başlayacak bir dizide başrol alan 22 yaşındaki oyuncu Cemre Baysel, Hürriyet gazetesine verdiği röportajla gayrimeşru bir sahneyle kendi ailesini utandırdığını gözler önüne serdi.

Konuyu normalmiş gibi anlatan Baysel, sözde aşık olup olmadığıyla ilgili soruya "Babam ve ağabeyim de okuyacak, o nedenle fazla uzatmasak" cevabını verdi.

Ancak sözlerinin devamında gayrimeşru bir sahnede ailesini utandırdığını itiraf eden ve konuyu gülerek anlatan Cemre Baysel, annesinden babasını ve ağabeyini hazırlamasını istediğini açıkladı. 

Bu sahneden ailesini utandırdığını itiraf eden Cemre Baysel, "Önceki işimde böyle bir sahnem vardı (gülüyor). Ben o zaman şehir dışındaydım. Annemle konuşup babam ve ağabeyimi dördüncü bölüm için hazırlaması gerektiğini söylemiştim. Dördüncü bölümde yayımlanacak olan sahne, o akşam izlediğimiz bölümün sonuna alınmıştı... Ağabeyim ve babam televizyonu kapatıp odalarına gitmişler. Bir daha da bu konuda konuşulmadı (gülüyor). Şu an için öyle bir sahnemiz de yok zaten!" ifadelerinde bulundu.

Ahlaksız dizilere artık dur denilsin! Toplumun sonunu getirmeye çalışıyorlar
Ahlaksız dizilere artık dur denilsin! Toplumun sonunu getirmeye çalışıyorlar

Medya

Ahlaksız dizilere artık dur denilsin! Toplumun sonunu getirmeye çalışıyorlar

Hedefleri ailesiz, cinsiyetsiz ve ahlaksız bir toplum! Aileye yeni bir suikast girişimi
Hedefleri ailesiz, cinsiyetsiz ve ahlaksız bir toplum! Aileye yeni bir suikast girişimi

Gündem

Hedefleri ailesiz, cinsiyetsiz ve ahlaksız bir toplum! Aileye yeni bir suikast girişimi

Ahlaksızlığa tepki gösteren ve
Ahlaksızlığa tepki gösteren ve "sapıksınız" diyen Deniz Akkaya'ya hapis cezası!

Gündem

Ahlaksızlığa tepki gösteren ve "sapıksınız" diyen Deniz Akkaya'ya hapis cezası!

Dertleri kadın değil, LGBT hakları!
Dertleri kadın değil, LGBT hakları!

Gündem

Dertleri kadın değil, LGBT hakları!

Soyunarak barı birbirine katan ahlaksız kadın, şok tabancasıyla etkisiz hale getirildi
Soyunarak barı birbirine katan ahlaksız kadın, şok tabancasıyla etkisiz hale getirildi

Dünya

Soyunarak barı birbirine katan ahlaksız kadın, şok tabancasıyla etkisiz hale getirildi

Macarlardan LGBTİ yayınlarına yasak
Macarlardan LGBTİ yayınlarına yasak

Gündem

Macarlardan LGBTİ yayınlarına yasak

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay