Oyuncu Cemre Baysel'den 'ahlaksız sahne' itirafı! Ailesini böyle utandırmış

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Magazin dünyası mide bulandırmaya devam ederken yapılan itiraflar da 'pes' dedirtiyor.

Yeni başlayacak bir dizide başrol alan 22 yaşındaki oyuncu Cemre Baysel, Hürriyet gazetesine verdiği röportajla gayrimeşru bir sahneyle kendi ailesini utandırdığını gözler önüne serdi.

Konuyu normalmiş gibi anlatan Baysel, sözde aşık olup olmadığıyla ilgili soruya "Babam ve ağabeyim de okuyacak, o nedenle fazla uzatmasak" cevabını verdi.

Ancak sözlerinin devamında gayrimeşru bir sahnede ailesini utandırdığını itiraf eden ve konuyu gülerek anlatan Cemre Baysel, annesinden babasını ve ağabeyini hazırlamasını istediğini açıkladı.

Bu sahneden ailesini utandırdığını itiraf eden Cemre Baysel, "Önceki işimde böyle bir sahnem vardı (gülüyor). Ben o zaman şehir dışındaydım. Annemle konuşup babam ve ağabeyimi dördüncü bölüm için hazırlaması gerektiğini söylemiştim. Dördüncü bölümde yayımlanacak olan sahne, o akşam izlediğimiz bölümün sonuna alınmıştı... Ağabeyim ve babam televizyonu kapatıp odalarına gitmişler. Bir daha da bu konuda konuşulmadı (gülüyor). Şu an için öyle bir sahnemiz de yok zaten!" ifadelerinde bulundu.