Oyuncu Burak Haktanır'dan Boğaziçi Film Festivali'nde milli duruş
Boğaziçi Film Festivali'nde Türk milletinin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "kimyasal silah kullanıyor" iftirasıyla vatan hainliğini gözler önüne seren Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya selam gönderen hadsizlere; oyuncu Burak Haktanır ayar verdi.
Çırağan Baskını, Sevda Kuşun Kanadında, Mehmetçik Kut’ül Amare, Payitaht Abdülhamid ve Gönül Dağı gibi projelerde rol alan oyuncu Burak Haktanır'dan Boğaziçi Film Festivali'nde milli duruş sergiledi.
Boğaziçi Film Festivali'nde Türk milletinin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "kimyasal silah kullanıyor" iftirasıyla vatan hainliğini gözler önüne seren Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya selam gönderen hadsizlere; oyuncu Burak Haktanır ayar verdi.
"O kadın TSK'ya iftira attı"
Vatan hainliği gözünü karartan Fincancı için Haktanır, "O kadın TSK'ya iftira attı" dedi. Burak Haktanır'ın milli duruşuna vatandaşlardan destek yağıyor.