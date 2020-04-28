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Gündem

‘Oyuncu bozuntusu’ Fırat Tanış’tan rezil açıklama!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın sapkın eşcinseller ve zina hakkında yaptığı açıklamanın ardından İslam düşmanları adeta çılgına döndü. Oyuncu Fırat Tanış da Ali Erbaş’ın açıklamaları gündemdeyken skandal bir paylaşım yaptı.

2020-04-28 16:17:00 -
‘Oyuncu bozuntusu’ Fırat Tanış’tan rezil açıklama!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, verdiği hutbede eşcinselliğin ve zinanın haram olduğundan bahsetmiş, konuşması nedeniyle İslam düşmanları, dinimize karşı kinlerini Erbaş’tan çıkarmaya çalışmıştı.

Günlerdir gündemden düşmeyen tartışmaların ardından Erbaş üzerinden İslam’a yönelik saldırılar halen devam ediyor.

Sözde sanatçı Fırat Tanış da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada rezil ifadeler kullandı. Erbaş'ı hedef gösteren Tanış, “Pandeminin (başta) ekonomik, sosyal, kültürel sonuçlarını konuşmayalım, düşünmeyelim diye; ne kadar ırkçı, homofobik, akılsız vs. varsa servis ediyorlar” dedi.

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Yorumlar

Mete

Su anda seni Twitter dan servis ettikleri gibi ;mi ,,,,,,!!!!
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Alper

Lan ş....siz ....... sen haram işleme diye sana hatırlatılıyor Senin gib pisliklere korna virusde uğramıyor. Allah sizin gibilerin belasını versin.
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