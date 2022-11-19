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Medya Oyuncu Binnur Kaya'nın babası hayatını kaybetti
Medya

Oyuncu Binnur Kaya'nın babası hayatını kaybetti

Oyuncu Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Acı haberi veren oyuncu Polat Bilgin "Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 09:00:00 -
Oyuncu Binnur Kaya'nın babası hayatını kaybetti

Avrupa Yakası, Türk Malı, Aramızda Kalsın ve Kırmızı Oda gibi dizilerde oynayan oyuncu Binnur Kaya, babasının ölümüyle yıkıldı.

"Büyüğümüzü kaybettik"

Şimdilerde Güzel Günler dizisinde Kıymet karakterini oynayan Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya, hayatını kaybetti. Kaya'nın acı haberini de meslektaşı Polat Bilgin verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bilgin, "Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Aldığı haberle yıkılan oyuncunun babasının ölüm nedeni ve cenaze programı henüz netleşmedi. Gazetecilik yapan Mustafa Kaya, 1969 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Yılın Gazetecisi Ödülü'nü almıştı.

 

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