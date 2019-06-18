Oyuncakların arasında görülen yılan yakalandı Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanın girişinde çocukların oyuncakları arasında görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanın girişinde oyuncakların arasında görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı. Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi'ndeki 5 katlı Gül Apartmanı'nın girişinde çocukların oyuncakları arasında yılan gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı yakaladı. Yılan ekipler tarafından doğaya salındı.

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