Oyuncakların arasında görülen yılan yakalandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanın girişinde çocukların oyuncakları arasında görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı18 Haziran 2019 Salı 16:47
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanın girişinde oyuncakların arasında görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi'ndeki 5 katlı Gül Apartmanı'nın girişinde çocukların oyuncakları arasında yılan gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı yakaladı.
Yılan ekipler tarafından doğaya salındı.
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