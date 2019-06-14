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Oyuncak tutkunları bu müzeye akın ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzeler ve Kütüphane Şube Müdürlüğüne bağlı olan ve 1700’lü yıllardan günümüze kadar kullanılan yüzlerce oyuncağın yer aldığı Oyuncak Müzesi çocukların olduğu kadar oyuncak tutkunu yetişkinlerin de ilgisini çekiyor.

14 Haziran 2019 Cuma 11:27
Oyuncak tutkunları bu müzeye akın ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzeler ve Kütüphane Şube Müdürlüğüne bağlı olan ve 1700’lü yıllardan günümüze kadar kullanılan yüzlerce oyuncağın yer aldığı Oyuncak Müzesi çocukların olduğu kadar oyuncak tutkunu yetişkinlerin de ilgisini çekiyor.


Gaziantep’in en eski mahallelerinden biri olan Bey Mahallesi’ndeki Oyuncak Müzesi, 3 katlı Antep evi ve 2 katlı mağarası ile masalsı bir konseptle hizmet veriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Avrupa’daki koleksiyonculardansatın alınan ve 1700-1990 yıllarına ait olan el ve fabrika yapımı 600’e yakın oyuncağın teşhir edildiği müze, 250 metrekare açık alan ve 315 metrekare kapalı alanda 9 ayrı temalı bölüm ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzenin kuruluşuna öncülük eden Yazar ve Şair Sunay Akın’ın küratörlüğünde 6 Nisan 2013 yılında kapılarını oyuncak tutkunlarına açan müzede, yöresel kıyafetleri ile yer alan maket çocuklar ile dünya çocukları da tanıtılırken, Pinokyo, Mickey Mouse, PamukPrenses ve 7 Cüceler, Temel Reis, Laterna, Magica gibi çizgi film kahramanları, Doll House olarak bilinen bebek evleri, Lehmann oyuncakları, sanayi ve tarım araç-gereçleri, pelüş oyuncaklar, uçaklar, robotlar da ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.


Müzede çocuklar için düzenlenen çeşitli oyun, atölye ve etkinlikler de ziyaretçilere hem unutulmaz anlar yaşatıyor hem de çocukların gelişimine katkı sunuyor.


Yaz tatili ile birlikte çocukların yoğun ilgi gösterdiği müze, nostaljik bir gün geçirmek isteyen yetişkinlerin de akınına uğruyor. Müzede eğlenceli anlar yaşadığını belirten çocuklar tekrar tekrar müzeye gelmek istediklerini ifade ederken, velileri ise müzede çocuklarından daha çok keyif aldıklarını ifade etti. Çocukluk yıllarına geri döndüklerini belirten büyükler, aynı keyfi yaşamak için her fırsatta müzeye geleceklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:27
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