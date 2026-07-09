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Yerel Oyun salonundaki bıçaklı vahşete acımadılar! 19 yaşındaki fidanı hayattan koparan katile mübbet hapis!
Yerel

Oyun salonundaki bıçaklı vahşete acımadılar! 19 yaşındaki fidanı hayattan koparan katile mübbet hapis!

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Oyun salonundaki bıçaklı vahşete acımadılar! 19 yaşındaki fidanı hayattan koparan katile mübbet hapis!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir oyun salonunda çıkan tartışmada 19 yaşındaki H.H.K.'yi bıçak darbeleriyle vahşice katleden C.A.A. isimli şahsın yargılandığı davada adalet tecelli etti. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, cinayet zanlısı C.A.A. hiçbir indirim uygulanmaksızın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri’de oyun salonunda çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesine ilişkin davada tutuklu sanık, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, hayatını kaybeden H.H.K.’nin (19) ailesi ile tutuklu sanık C.A.A. ve taraf avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Karar öncesi son savunmasını yapan C.A.A., olayı bilerek gerçekleştirmediğini ve psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu söyledi. C.A.A. savunmasında, "O da benim kardeşimdi. Her gün arkasından Yasin okuyorum" diyerek beraatini talep etti.

H.H.K.’nin annesi ise önceki celsede sanığın kendisinden helallik istediğini hatırlatarak, "Hakkım haram olsun. Benim oğlum 7 aydır toprağın altında" dedi. Baba da, "Biz her gün ölüyoruz" sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığa ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının ardından sanık gözyaşları içinde salondan çıkarıldı.

Olay, Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerindeki bir oyun salonunda meydana geldi. H.H.K. ile C.A.A. arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmüş, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan H.H.K. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın ardından kaçan C.A.A. polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı. 

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