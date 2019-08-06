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Oyun oynamak için çıktığı otomobilin üzerinden düşen çocuk öldü

Gaziantep'te oyun oynamak için çıktığı park halindeki otomobilin üzerinden düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

06 Ağustos 2019 Salı 14:56
Oyun oynamak için çıktığı otomobilin üzerinden düşen çocuk öldü

Ali Tilkicier, merkez Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde evlerinin önünde oyun oynarken park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. 

Bu sırada dengesini kaybedip düşen ve ağır yaralanan Tilkicier, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:56
  1. Şehitkamil ilçesi
  2. Şirinevler Mahallesi
  3. 112 Acil Servis ekipleri
  4. Adli Tıp Kurumu
  5. otopsi
  6. Gaziantep

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