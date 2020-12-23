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Teknoloji Oyun konsolu için inanılmaz kavga
Teknoloji

Oyun konsolu için inanılmaz kavga

ABD'de PlayStation 5 için kavga eden iki kadının görüntüsü ağızları açık bıraktı. Kadınlardan birinin, rakibi yerdeyken kafasına basması ve tekmelemesi pes dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 14:09:00 -

Tanıtımı 12 Kasım'da yapılan ve oyun tutkunlarının yüksek talebi nedeniyle "yok satan" PlayStation 5, ABD'de ortalığı birbirine kattı.

PlayStation 5'in, Xbox Series X ve S'den daha fazla sattığı belirtiliyor. Söz konusu oyun konsolunu bulmakta zorlanan oyuncuların, cihazı yabancı ülkelerden satın alabilmek için neredeyse iki kat daha fazla ödeme yaptığı konuşuluyor.

Hal böyle olunca ABD'de bir teknoloji mağazasında, PlayStation 5 sırasında gerilim yaşandı. Mağazadaki iki kişi, konsol için kavgaya tutuştu.

Yumruk ve tekmeli kavgada olaya karışanlardan biri, aldığı darbeler yüzünden bir süre yerden kalkamadı. O anlar, mağazadaki başka biri tarafından saniye saniye görüntülendi.

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