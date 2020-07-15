  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Oyun konsolu devi Sony'den PS5 hakkında stratejik hamle

Oyun konsol devlerinden olan Sony, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle Playstation5 üretimini arttıracağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 15:44:00 - 2020-07-15 16:17:19
Oyun konsolu devi Sony'den PS5 hakkında stratejik hamle

Tüm dünyayı derinden etkileyen COVİD-19 pandemi döneminde Sony kullanıcılarını sevindiricek bir haber duyurdu.

Sony,evde vakit geçirecek konsolseverlerin eğlence ihtiyaçlarını karşılamak üzere Playstation5'i 2020'de planlanandan 2 kat daha fazla üreteceğini açıkladı.

"2013'te Playstation4 4.2 milyon adet satmıştı"

2020 yılı için 4.5 milyon üretilmesi planlanan PS5'in 9-10 milyon adet üretilmesi bekleniliyor.

Planlanan rakam, önceki model olan PS4 satışının yaklaşık olarak 2 katı olması dikkat çekiyor...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı