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Gündem Oyun içinde oyun! HDP'den Kılıçdaroğlu ve Akşener'e farklı tarife
Gündem

Oyun içinde oyun! HDP'den Kılıçdaroğlu ve Akşener'e farklı tarife

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ittifak içerisinde olduğu CHP ile İyi Parti'ye uyguladığı farklı tarife dikkatlerde kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 13:53:00 - 2021-11-05 14:01:49
Oyun içinde oyun! HDP'den Kılıçdaroğlu ve Akşener'e farklı tarife

 yeniakit.com.tr 

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak ortakları CHP ve İyi Parti arasında her geçen gün farklı bir oyun dönüyor.

Geçtiğimiz çarşamba günü partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan İyi Parti lideri Meral Akşener, "Biz aylardır ne söylüyoruz; 'HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz' diyoruz. 'HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır' diyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'e tepki gösteren HDP'li Mithat Sancar, "Bu söylemlere başvurmak acizliktir" demişti. 

Meral Akşener'e jet hızında tepki gösteren HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na ise farklı tarife uyguladığı dikkatlerden kaçmadı.

Yozgat'ta Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri bir araya geldiği konuşmasında "Terörle mücadeleyi bunlar gibi yapmayacağız. Söz veriyorum o Kandil denen terör yuvasını yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler. Mücadele yürek, bilek işidir." ifadelerini kulanan Kılıçdaroğlu'na HDP'den bir tepki gelmedi.

"İlginçtir ve dahi düşündürücü"

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ittifak içerisinde olduğu CHP ile İyi Parti'ye uyguladığı farklı tarifeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner "İlginçtir ve dahi düşündürücü" dedi.

Metiner paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İlginçtir ve dahi düşündürücü… Akşener’e anında cevap yetiştiren HDP eşbaşkanları nin “Kandil’i yerle yeksan edeceğiz” diyen Kılıçdaroğlu’na tek laf etmezler?

Kandil’deki terör baronlarının Kılıçdaroğlu karşısındaki sessizliğine ne demeli peki?

 

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