Oyun içinde ‘Oyun’ Hamdi Alkan rezilliğin üstüne tüy dikti

Kokuşmuş magazin mahallesinde oynanan ve kadın mahremiyetini hiçe sayarak ahlaksız yaşamın pompalandığı sözde bir tiyatro oyununda Hamdi Alkan’ın nikahlı eşi İrfan Kangı ile sahnede öpüşürken, toplumda infiale neden olan görüntüler sonrası Hamdi Alkan, yaptığı açıklamayla adeta rezilliğin üstüne tüy dikti.

İrfan Kangı, oyunu keserek eşi Selen Görgüzel'i izlemeye gelen yönetmen Hamdi Alkan'a dönüp, "Hamdi Ağabey şimdi Selen Hanım'ı öpeceğim ama sonra bu ilişkimizi etkilemesin öpebilir miyim? Benim eşim de burada, hanım beni eve almayacak." gibi mide bulandırıcı sözlerine Hamdi Alkan onay verdi.

Oyun içinde ‘Oyun’

Alkan, sosyal medyada da yayılan tepkilere cevap olarak, “"Asla rahatsızlık duymadım, kıskanılacak bir durum da yok. Eşim bir oyuncudur; bu da bir tiyatro oyunudur ve gereken neyse o yapılmıştır yani eşim gereğini yapmıştır.” dedi. Kadın mahremiyetini yok sayarak ortada rahatsız edici veya kıskanılacak bir durum olmadığı söyleyen Alkan, “Tekrar ediyorum bu bir oyundur oyunda gereğini yapmış arkadaşlar başka bir şey değil. O olumsuz saçma safan yorumlardan etkilenmiyorum çünkü bakmıyorum, ben bu tarz şeylere bakmam çünkü oyunun bir parçası o. Bir oyun bu ve ben eşimin yaptığı tiyatroyu destekliyorum. Aramızda neden kriz çıksın. Oyunun gereğini yapmışlar bu kadar." Diterek rezilliği bir başka iğrençlikle savundu.