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Teknoloji Oyun devini sarsan siber saldırı
Teknoloji

Oyun devini sarsan siber saldırı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli oyun şirketi Electronic Arts (EA) siber saldırıya mağruz kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 00:40:00 -
Oyun devini sarsan siber saldırı

Saldırganların, FIFA 21 gibi oyunlar ve diğer birçok yüksek profilli oyun için temel olarak kullanılan tescilli Frostbite oyun motoruna ait kaynak kodlarını indirdikleri iddia edildi.

"Oyuncu verileri çalınmadı"

Şirket, hiçbir oyuncusunun verisinin çalınmadığını açıkladı.

Bir şirket sözcüsü, "Ağımıza yapılan bu izinsiz girişi araştırıyoruz" dedi. Olay ile ilgili güvenlik güçleriyle iletişime geçildi.

EA'dan yapılan açıklamada, saldırının bir fidye yazılımı saldırısı olmadığının ve yakın bir zamanda gerçekleştiğinin altı çizildi.

Hisselerde düşüş yaşandı

Electronic Arts, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olmakla beraber yayınladığı oyunlar arasında Star Wars: Jedi Fallen Order, The Sims ve Titanfall var.

EA hisseleri yüzde 2,4 kadar düşerek 142,31 dolara geriledi.

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