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Teknoloji Oyun bağımlılarına flaş uyarı
Teknoloji

Oyun bağımlılarına flaş uyarı

Davranışsal bağımlılıklar arasında yer alan oyun bağımlılığında bilgisayar ve cep telefonlarının önemli tetikleyiciler olduğunu kaydeden Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, burada kullanımın sınırlandırılmasının önemine işaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 15:29:00 -
Oyun bağımlılarına flaş uyarı

 Yeniakit  Ankara 

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, davranışsal bağımlılıklara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, en sık görülen davranışsal bağımlılıkların kumar oynama, internette oyun oynama, alışveriş bağımlılığı, internette sörf bağımlılığı ve aşırı spor yapma bağımlılığı olduğunu söyledi.

Hobi sahibi olmamak bağımlılıklara yol açıyor

Davranışsal bağımlılıklara yol açan faktörlere değinen Yrd. Doç. Dr. Çetin, “Kişinin davranışsal bağımlılığının geliştiği dönemde depresif olması, bu davranışın sürekli tekrar hale gelmesi, çevresinde benzer davranışa sahip arkadaşlarının olması, sosyal anlamda izole kalması, kendisine haz verebilecek farklı aktivite ve hobilere sahip olmaması çeşitli davranışsal bağımlılıkların gelişmesine neden olabilir.” diye konuştu.

Kumar içerikli sitelerden reklamların kişilere gönderilmesi tetikleyen faktörler

Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, bazı faktörlerin ise kumar bağımlılığını tetiklediğini belirterek şunları söyledi: “Kişinin kumar oynama ile beraber ilk seferlerde kazanç elde etmesi, arkadaş ortamında kumar oynanması, kumarhaneler ve benzeri kumar içerikli sitelerden reklamların kişilere gönderilmesi tetikleyen faktörlerdir.”

Online oyunlarda süre sınırlandırılması olmalı

Davranışsal bağımlılıklar arasında yer alan oyun bağımlılığında bilgisayar ve cep telefonlarının önemli tetikleyiciler olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, burada kullanımın sınırlandırılmasının önemine işare etti. Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, “Bireylerin kendisine ait bir bilgisayarının olması en temel risk faktörü olabilir. Benzer şekilde genç bireylerde kendisine ait cep telefonu da oyun bağımlılığı için zemin oluşturabilir. Kendisi gibi oyun oynayan arkadaşlarla yoğun vakit geçirmek, onlarla beraber çevrimiçi oyunlar oynamak tetikleyici olabilir. Öncelikle kişinin gün içinde oyun amaçlı ayırdığı sürenin değerlendirilmesi önemlidir. Diğer gündelik aktiviteleri sekteye uğratacak bir süre sorunlara neden olabilir.” uyarısında bulundu.

Her bağımlılığın tedavi yöntemi farklı

Davranışsal bağımlılılıkların tedavisinde benzer yöntemler kullanılmakla beraber farklı tedavi tekniklerine de ihtiyaç duyulabildiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, “Örneğin oyun bağımlılığı olan bir birey için cep telefonu ya da bilgisayar kullanım süresi kısıtlaması gerekirken, alışveriş bağımlısı birey için mağaza ziyaretleri ya da kredi kartı kullanımı sınırlandırılması gerekebilir. İlaç tedavileri için gereği halinde benzer ilaçlar kullanılabilir. İlaç tedavilerinin yanı sıra uygun hastalarda psikoterapi yöntemleri uygulanabilir. Davranışsal terapi yöntemlerinin bu tip bağımlılıklarda etkinliğini gösteren pek çok farklı çalışma bulunmaktadır.” diye konuştu.

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Yorumlar

Misafir

Konuyu CİMERE'e yazdım. Oğlum oyun bağımlısı oldu, sabahlara kadar oyun oynuyor, gece saat onbirden sabah saat sekize kadar evde internet istemiyorum, hiç olmazsa geceleri yatıp uyusun dedim. Aile koruması filtreleriniz hiç bir işe yaramıyor, çocuk filreyi aşıp yine oyun oynuyor dedim ama anlamamazklıktan gelip şöyle cevap verdiler. İnternet İnternet Servis Sağlayıcılar tarafından ücretsiz olarak sunulan Güvenli İnternet Hizmetinin tercih edilmesi durumunda, talebe bağlı olarak online oyunların da filtrelenebileceği ve çocukların ve gençlerin internetin zararlı içeriklerinden korunabileceği değerlendirilmektedir.” Bilgilerinize sunulur. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tüketici ile İlişkiler Müdürlüğü Bahsettikleri filtreleri çocuklar aşıyor onlar da bunu biliyor ama kime ne!

Vatandaş

Milletin çocukları internet ve oyun bağımlısı olmuş mimin umurunda. Herkes kazan-kazan moduna geçmiş, oyun şirketleri kazanıyor, internet servis sağlayıcıları kazanıyor en önemlisi de bu millet neslini kaybediyor, düşmanlarımız kazanıyor. Kimin umurunda! Cimere yazdım Aile ve Sosyal Pol. Bak. na yazdım. Herkes topu birbirine atıyor. sonuç sıfır.
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