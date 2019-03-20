Oyumu nerede kullanacağım 31 Mart 2019 YSK oy kullanma saatleri

YSK’nın 31 Mart 2019 yerel seçim takvimi işliyor. 2019 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçmenler bir yandan hangi partinin adayına oy vereceğinin kararını verirken bir yanda da yaklaşık 58 milyon seçmen 31 Mart 2019 yerel seçimlerde nerede oy kullanacağını araştırıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmen sorgulama sayfasıyla seçmenlerin nerde oy kullanacağını bir tıkla öğrenme hizmetini sunuyor. YSK seçmen sorgulama ekranı ile oyunu merede kullanacağım? Oyumu nerede kullanacağım 31 Mart 2019, oyumu nerede kullanacağım nasıl öğrenirim? YS oy verme saatleri. Hangi ilde oy verme saati kaçta?

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak vatandaşların oyumu nerede kullanacağım, nerede oy kullanacağım, nerede oy kullanacağım 2019, nerede oy kullanacağım 2019 YSK, nerede oy kullanacam 2019, YSK seçmen sorgulama 2019, oyumu nerede kullanacağım 2019, YSK seçmen sorgulama tc ile 2019, YSK sandık görevlisi gibi sorularının cevabına yönelik çalışmalar yürüttü. YSK seçmen sorgulama sayfası üzerinden vatandaş oyunu nerede kullanacağına, hangi okulda, hangi salonda ve hangi sandık no da oyunu kullanacağını YSK'nın internet sitesi üzerinden seçmen sorgulama üzerinden seçmen bilgilerini öğrenebiliyor. 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanacağınız sandıklar belirlenmiştir. Oy kullanacağınız sandık bilgilerine; Nerede Oy Kullanacağım adresinden, Mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından, e-Devlet kapısından ulaşabilirsiniz.

Oy verme saatleri saat kaçta başlıyor, kaçta sona eriyor?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bazı illerde güneşin doğuş ve batış saatindeki farklılıkları dikkate alarak oy kullanma saatlerini değiştirmişti. YSK’nın resmi sayfasından da duyurduğu kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak

Oy pusulasında nasıl oy kullanacağım?

Buna göre, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde YSK tarafından basılan, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak. Birleşik oy pusulasında, daha önce çekilen kuraya göre sırayla siyasi partilerin adaylarının isimleri, parti adları ile partilerin amblemleri yer alıyor. Pusulanın sonunda bağımsız adayların isimleri bulunuyor.

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak.

Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.

Yüksek Seçim Kurulu seçmen sorgulama sayfası