Oysa yayalara yol vermek istemişti! Duran otomobile motosiklet çarptı

SON DAKİKA
Antalya Manavgat'ta yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen motosiklet çarptı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde yaşanan kazada, yayalara yol vermek için duran otomobile aynı yönde ilerleyen motosiklet arkadan çarptı.

 

Sürücü hastanelik oldu

Kaza Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre İbrahim Sözen Caddesinde sarı köprü istikametine seyir halindeki Kubilay A.'nın kullandığı 07 BBZ 970 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeyken yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek için duran Bekir G.'nin kullandığı 17 AAZ 546 plakalı otomobile arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

