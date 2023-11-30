Oysa park halinde duruyordu! Birden alev topuna dönüşen aracın görüntüsü kamerada!
Hatay’ın Hassa ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Hatay'ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi’nde park halindeki bir araç alevlere teslim oldu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederken, araç kullanılmaz hale geldi.
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