Oysa ki ne umutlarla gitmişti! Geri dönüyor...

Beşiktaş'ın altyapısından yetişip, 4 milyon Euro bedelle İskoç ekiplerinden Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz Türkiye'ye dönüyor. Türkiye'nin büyük kulübü 21 yaşındaki Milli futbolcu için harekete geçti. Genç sol bek yaz transfer döneminde bir senelik alacaklarına karşılık bedelsiz kiralanması için harekete geçildi.

2019 yılından altyapıdan çıkıp, Siyah-Beyazlı kulübün A Takımı'nda forma giymeye başlayan Rıdvan Yılmaz, yükselen grafiğinin ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

Milli futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde ise İskoçya ekibi Glasgow Rangers'ın yolunu tuttu. O dönem için genç sol beke 4 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Fakat 21 yaşındaki yıldız, bir türlü istediği süreleri alamadı. 8 maçta 1 asist yapan ve 400 dakika sahada kalan Rıdvan'ın, yeniden takıma kazandırılması için harekete geçildi. Fanatik'e göre; Gelen son haberlere göre Rangers, yeni sezonda oyuncuyu kadroda düşünmüyor. Glasgow Rangers, yeni sezon planlarında Rıdvan Yılmaz'a yer vermeyi düşünmüyor.

Hal böyle olunca da Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı kiralamak için Rangers ile iletişime geçti. İskoç temsilcisi, bedelsiz kiralama önerisine sıcak baktı. Bu doğrultuda Rıdvan'ın yeni sezonda alacaklarına karşılık olarak bir yıllığına kiralanması bekleniyor.

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