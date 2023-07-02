Oysa ki ne umutlarla gelmişti.. O isim şaşırttı! Yaprak dökümü başladı...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezonki hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Jorge Jesus'un yerine takımın başına İsmail Kartal'ın geçmesiyle birlikte çalışmalarına hız veren sarı - lacivertlilerde geride kalan sezonun başında Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli'de forma giyen Ezgjan Alioski kiralanmıştı. Kuzey Makedonyalı futbolcunun geleceği de belli oldu.

Geride kalan sezonu Ziraat Türkiye Kupası'yla tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un ayrılığının ardından göreve İsmail Kartal getirilmişti. Sarı - lacivertlilerdeki mesaisine ara vermeden başlayan tecrübeli teknik adamın gelişi sonrasında ilk ayrılık da belli oldu.

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'den kiraladığı Ezgjan Alioski, sarı - lacivertlilere veda etti.

Kuzey Makedonyalı sol bek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merhaba Fenerbahçe ailesi. Veda etmek her zaman zor ama hayat böyle. Sadece söylemek istiyorum ki, desteğiniz için çok teşekkürler. Fenerbahçe’de oynamak ve buranın bir parçası olmak benim için bir onurdu. Size en iyi dileklerimi sunuyorum. Bolca başarı ve iyi şanslar, teşekkürler." dedi.

Fenerbahçe formasıyla 26 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergilerken, Ziraat Türkiye Kupası sevinci de yaşadı.

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