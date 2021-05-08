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Medya Oysa gerçek bambaşkaymış! Hikayenin sahibinden Masumlar Apartmanı itirafı
Medya

Oysa gerçek bambaşkaymış! Hikayenin sahibinden Masumlar Apartmanı itirafı

TRT 1'in izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin uyarlandığı kitabın yazarı Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu diziye ilişkin "Gerçek aile ‘Masumlar Apartmanı’nda olduğundan çok daha abartılı. O kadarını insanlar kaldıramaz diye ben kitapta da olabildiği kadar azalttım" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 11:51:00 -
Oysa gerçek bambaşkaymış! Hikayenin sahibinden Masumlar Apartmanı itirafı

TRT 1’in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmeyen dizisi Masumlar Apartmanı'nın uyarlandığı "Madalyonun İçi" adlı kitabın yazarı Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, diziyle ilgili konuştu.

"Gerçek aile çok daha abartılı"

Posta gazetesinden Alev Gürsoy'a konuşan Gülseren Budayıcıoğlu, ‘Masumlar Apartmanı’ndaki gibi bir aile var mı sahiden yoksa abartı mı var?' sorusuna "Gerçek aile ‘Masumlar Apartmanı’nda olduğundan çok daha abartılı. O kadarını insanlar kaldıramaz diye ben kitapta da olabildiği kadar azalttım. Gerçek hikayeler, benim kitaplarımınkinden çok daha abartılı. Hatta bazen bunu yazsam insanlar inanmaz ki diye düşünüyorum" cevabını verdi.

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Yorumlar

Ahmet

Bir doktorun hastaları ile ilgili olayları film yapması ahlâka aykırı, kanunada aykırı olması gerekir..
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okur

türkiyede bir kaç aile vardır böyle. diziye bakarsan türkiyenin yarısı böyle.
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