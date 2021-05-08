Oysa gerçek bambaşkaymış! Hikayenin sahibinden Masumlar Apartmanı itirafı

TRT 1’in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmeyen dizisi Masumlar Apartmanı'nın uyarlandığı "Madalyonun İçi" adlı kitabın yazarı Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, diziyle ilgili konuştu.

"Gerçek aile çok daha abartılı"

Posta gazetesinden Alev Gürsoy'a konuşan Gülseren Budayıcıoğlu, ‘Masumlar Apartmanı’ndaki gibi bir aile var mı sahiden yoksa abartı mı var?' sorusuna "Gerçek aile ‘Masumlar Apartmanı’nda olduğundan çok daha abartılı. O kadarını insanlar kaldıramaz diye ben kitapta da olabildiği kadar azalttım. Gerçek hikayeler, benim kitaplarımınkinden çok daha abartılı. Hatta bazen bunu yazsam insanlar inanmaz ki diye düşünüyorum" cevabını verdi.